Covid – Altri 8 mila casi in Sicilia, 13 le vittime. Aumentano i ricoveri (+22)

Resta costante l’incremento di nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia. Nel bollettino dell’8 luglio, diramato dal Ministero della Salute. la Regione conta 8.060 casi del giorno, a fronte di 30.557 tamponi processati. Sono circa 600 in meno rispetto al dato del 7 luglio.

Si abbassa lievemente il tasso di positività, che passa dal 28,2% al 26%. L’Isola resta ancora al sesto posto tra le regioni italiane, per nuovi contagi giornalieri. In testa oggi c’è la Campania con 13.477 casi.

Sono 13 le vittime conteggiate nel report dell’8 luglio, contro le 18 del giorno precedente. Salgono così a 11.280 i decessi in Sicilia. Gli attuali positivi registrano un aumento di 6.651 unità e sono adesso 127.311. I guariti del giorno sono 2.573.

Superano quota mille i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 1001 in totale (+22 rispetto al giorno precedente). Nei reparti ordinari covid sono ricoverati 961 pazienti, +15 rispetto a giovedì. Sono 40, invece, le persone in rianimazione, ben 7 in più rispetto al dato precedente, con altrettanti nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

A registrare il numero più alto di casi giornalieri è la provincia di Catania con 1.996: segue Palermo con 1.935. Messina conta 1.653 nuovi positivi, poi ci sono Agrigento con 900 e Siracusa con 831. Numeri più bassi nelle altre province della Regione: Trapani 748, Ragusa 631, Caltanissetta 393 ed Enna 150.