Tragedia a Messina, perde il controllo della moto e sbatte contro un palo. Morto 18enne

L’ennesima tragedia della strada si è consumata questo pomeriggio a Messina. Un 18enne, secondo le prime ricostruzioni, mentre viaggiava a bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo posizionato a bordo strada.

L’incidente è avvenuto a Minissale, in via Colleoni. Purtroppo per il ragazzo, nonostante l’immediato trasporto al Policlinico di Messina, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente per i rilievi la Polizia Municipale.