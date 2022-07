Oliveri – Installato un pupo siciliano, per arricchire la collezione del Museo a cielo aperto

E’ stato installato un Pupo siciliano, in Piazza Roma, a Oliveri. Questa opera d’arte contemporanea fa parte della collezione “I Pupi, fra storia e modernità”. La statua rappresenta Riccardo Cuor di Leone.

L’installazione va ad arricchire la collezione del Museo a cielo aperto del comune di Oliveri, finanziata dall’assessorato regionale dei beni culturali e identità siciliana. È il primo di una grande serie che vede i pupi non più legati al puparo. I fili sono tagliati e i pupi si trovano legati alle nuove dipendenze della modernità.

La maggior parte della statua è realizzata in acciaio inox, lo scudo sul petto in ottone e in gran parte anche la corona. E’ un invito alla riflessione profonda sui vantaggi e le insidie dei nostri tempi. I Pupi sono un simbolo della nostra Sicilia e per la prima volta escono dalla storia per entrare nella vita di tutti noi.

L’opera è stata realizzata dal Maestro Angelo Vincenzo Materia, con una tecnica antica, intarsiata interamente a mano. A dimostrazione che il talento può restare sommerso per un po’, ma prima o dopo emerge chiaro e incontrastato.

Sottolinea il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera: “A vederlo ė bellissimo. Ma se aveste visto la preparazione necessaria, i dettagli, la pazienza, la creatività, la maestria con cui è stato realizzato sareste d’accordo con me che Angelo Materia è un fenomeno. Non lo ringrazierò mai abbastanza per quello che fa per noi e per tutta Oliveri.”

Angela Serena Lo Conti