Isola di Marettimo, trovato morto turista scomparso da due giorni

Un turista del bergamasco, che risultava disperso da venerdì sull’isola di Marettimo (Trapani), è stato trovato morto stamane dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Siciliano che hanno perlustrato l’area su elicotteri dell’82° Csar dell’Aeronautica militare.

L’uomo, 57 anni, era uscito per un’escursione a Cala Bianca percorrendo il sentiero che dal paese passa per Punta Troia. A lanciare l’allarme era stato il gestore del B&B che lo ospitava, non vedendolo rientrare. Impegnati nelle ricerche carabinieri, forestali e vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero e da alcuni droni, anche alcuni volontari.

Ieri sera la prefettura di Trapani aveva chiesto l’intervento del Soccorso alpino, coinvolgendo l’Aeronautica militare.

Una squadra formata da quattro tecnici del Sass si è imbarcata all’aeroporto di Birgi su un HH139A dell’82° Csar. L’elicottero, dotato di termocamera e visori a raggi infrarossi, ha raggiunto Marettimo per sorvolare la zona in cui presumibilmente si sarebbe potuto trovare l’escursionista. Non avendo trovato tracce dall’alto, la squadra del Soccorso alpino è sbarcata a Punta Troia, da dove ha proseguito le ricerche a piedi fino a Cala Bianca, lungo un sentiero particolarmente accidentato. Le ricerche, però, hanno dato esito negativo e stamattina all’alba la squadra è stata recuperata da un gommone della Guardia Costiera. Intanto, da Birgi è decollato nuovamente l’elicottero con a bordo altri due tecnici del Sass che ha proseguito le ricerche dall’alto riuscendo a inviduarne il corpo in una scarpata a picco sul mare, nella zona di Punta Galera.