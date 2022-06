Covid – 6.723 nuovi casi, tasso in crescita. Crescono ancora gli ospedalizzati

Numeri ancora in aumento in Sicilia, causa Omicron 5. Sono stati 6.723 nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 26.937 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.832, con circa 26 mila test.

Il tasso di positività è in crescita e passa dal 21,2% al 25%. La Sicilia sale al quarto posto per contagi tra le regioni.

Gli attuali positivi nell’isola adesso sono 81.465: si registra un aumento di oltre 5 mila casi. I guariti sono stati 2.276, mentre sono 5 le vittime in Sicilia e portano il totale dei decessi a 11.193.

Sul fronte ospedaliero continuano a crescere i ricoverati, che adesso sono 820: 19 in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 25, due in meno.

Per quanto riguarda le province, boom a Palermo con 2029 nuovi contagiati, a seguire Catania con 1772 e Messina con 1122. Più staccate le altre province: Agrigento con 630, Siracusa con 625, Trapani con 507, Ragusa con 480, Caltanissetta con 272, Enna con 247.

In tutta Italia sono 83.274 i nuovi contagi. Ieri erano stati 94.165. Le vittime sono invece 59, una in meno di mercoledì.