Rosy Toscano finalista nazionale di Miss Reginetta Over

Rosy Toscano, cresciuta a Naso e residente a Capo d’Orlando è tra le finaliste del concorso nazionale “Miss Reginetta Over”.

Il concorso di bellezza è organizzato dalla New Meta Event e avrà il suo epilogo dal 29 al 31 luglio 2022 all’Operà Beach di Riccione.

Rosy Toscano, 44 anni, alta 170 cm è bionda con due occhioni castani e rappresenterà, in finale, la Sicilia nella categoria Lady (dai 40 ai 50 anni).

La bellissima aspirante Miss è mamma di Gaetano, che oggi ha 19 anni, e nella vita è una consulente commerciale per una ditta che distribuisce prodotti dolciari.

Per la prima volta si è voluta mettere in gioco in un concorso di bellezza supportata dai genitori, sempre presenti durante le varie fasi che si sono svolte in Sicilia, e dal suo personal trainer Rossano Favazzo.

La finale regionale che ha portato al trionfo la miss orlandina si è svolta nell’Atrio del Carmine di Milazzo: “E’ stata una super finale ben organizzata dall’Arf Spettacoli di Nuccia Sottile, un emozione dopo l’altra davanti ad un pubblico molto caloroso e numeroso. Ho vissuto una searat fantastica in compagnia delle mie amiche che hanno condiviso con me questo percorso. Le vorrei abbracciare tutte per l’affetto e i sorrisi che mi hanno regalato” ha dichiarato Rosy, che poi continua: “Ho conosciuto questo concorso quasi per caso sui social e su Antenna del Mediterraneo vedevo i servizi e gli speciali e mi si è illuminata la lampadina, oggi non vedo l’ora di partecipare alla prossima selezione.”

Rosy Toscano è una donna molto impegnata tra la famiglia e il lavoro, ma non tralascia i suoi hobby che sono la palestra, la lettura, il cinema, la musica rock anni 80 e le serate divertenti con gli amici a Capo d’Orlando dove è rimasta affascinata dal mare, dal clima e dalla serenità.

Quando è a casa si diverte in cucina a preparare dei gustosi piatti: “Cucinare mi mette tranquillità e mi piace cucinare per gli amici e i miei parenti. Il mio piatto preferito è Tortelli con zucca e mostarda”.

La bellissima Miss è stata ospite della nostra emittente si si è raccontata al sottoscritto e al Capo Redattore Raffaele Valentino.

Cosa ti aspetti della finale? Non vedo l’ora di salire sulla passerella nazionale e provare altre mille emozioni, mi aspetto di viverla nel migliore dei modi e di portarmi a casa un bel ricorso. E’ inutile dire che è una gara e se vincessi un titolo lo dedicherò a Capo d’Orlando che mi ha adottata e a Naso che mi ha cresciuto.

Rosy Toscano è già proiettata alla finale, carica come non mai e noi gli auguriamo di rappresentare al meglio la Sicilia e la sua Capo d’Orlando.