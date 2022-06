Pettineo, prima seduta del neo eletto consiglio comunale. Gianfranco Gentile riconfermato presidente

Nella giornata di ieri, martedì 28 Giugno, alle ore 10,30 presso il centro congressi dell’area artigianale ha avuto luogo la prima seduta del Consiglio Comunale di Pettineo a seguito delle elezioni comunali avvenute lo scorso 12 Giugno che hanno riconfermato Domenico Ruffino sindaco.

Durante l’adunanza, oltre a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, hanno giurato tutti i consiglieri comunali e successivamente è stato eletto, e quindi riconfermato Gianfranco Gentile Presidente del Civico Consesso, mentre Francesca Cuva è stata scelta quale Vicepresidente del Consiglio Comunale.

I consiglieri di minoranza del gruppo ” Pettineo in cammino” Pino Barberi, Maria Gerbino e Valentina Pedano hanno abbandonato l’aula e non hanno partecipato al voto per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Mentre I consiglieri comunali di maggioranza del gruppo Pettineo Domani sono: Gianfranco Gentile, Francesca Cuva, Laura Rusilosso ( capogruppo) Mariella Zangara, Sebastiano Di Francesca, Angelo Liberti e Castrenze Tudisca. Il Sindaco Domenico Ruffino ha inoltre elencato presentato i componenti della Giunta: Rosario Di Marco, Angelo Giglio, Andrea Grillo (vicesindaco) e Mariolina Sanguedolce, che lo affiancheranno per il prossimo quinquennio.

A margine della seduta, Gianfranco Gentile, Presidente del Consiglio Comunale ha dichiarato: “Sono soddisfatto per la fiducia accordatami dai colleghi consiglieri comunali che mi ha permesso di venire riconfermato Presidente del Consiglio Comunale. Inoltre mi auguro che i prossimi anni saranno caratterizzati da un proficuo lavoro in piena sinergia con la Giunta, in modo tale da raggiungere importanti obiettivi per la nostra comunità. Svolgerò il mio ruolo nel massimo rispetto di tutti, ponendomi al di sopra delle parti, promuovendo politiche rivolte allo sviluppo ed alla crescita del nostro territorio.”