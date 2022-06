Capo d’Orlando: suolo pubblico, cosa cambia, quanto costa

E’ stata approvata la proroga fino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di Capo d’Orlando – le cosiddette autorizzazioni temporanee Covid concesse in forza del decreto “Ristori”.

Per questo le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, rilasciate in epoca Covid-19, durante la vigenza del regime di semplificazione disposto dalle citate disposizioni, saranno da considerarsi prorogate automaticamente. Da qui gli esercizi commerciali avranno la possibilità di godere di spazi in più per tutta l’estate.

Ma c’è di più. Gli uffici comunali stanno cominciando ad effettuare i controlli in tal senso, perché dall’1 aprile scorso gli esercizi commerciali, secondo gli spazi di suolo pubblico utilizzati, dovranno pagare il canone unico patrimoniale. L’efficacia di questa proroga temporanea- ha scritto Palazzo Europa – è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale e cioè l’ex Cosap.

Inoltre, fino al 30 settembre prossimo, continuerà ad applicarsi la disciplina di semplificazione autorizzatoria per le domande di nuove concessioni o di ampliamento di quelle già in essere. Fino a questa data, pertanto, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici potranno essere presentate telematicamente mediante istanza al comune, allegando la sola planimetria.

Difformemente dal regime di semplificazione in vigore fino al prossimo 30 giugno, la nuova disposizione non prevede espressamente l’esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo.

Un’ultima notizia da Palazzo Europa riguarda i rifiuti da domani, 29 giugno, sarà riattivato il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso il CCR di contrada Pissi.