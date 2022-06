Tortorici, nessuna chiusura del PTE, solo un trasferimento di sede. La commissione “Provvedimento per contenere i costi”

“Nessuna soppressione del PTE ma solo un trasferimento in altra sede di proprietà dell’ASP per esigenze di contenimento delle spese e razionalizzazione degli spazi.“

Così la commissione straordinaria che amministra il comune di Tortorici, in merito alle notizie circolate nei giorni scorsi sulla possibilità di sopprimere il punto territoriale di emergenza a Tortorici. La commissione evidenzia, infatti, che è stata valutata l’opportunità, stante anche la grave crisi finanziaria in cui versa l’ente, di gestire al meglio il patrimonio immobiliare del comune, accorpando gli uffici attualmente dislocati presso l’ex ufficio del giudice di pace alla sede municipale. Il PTE troverà collocazione, dopo l’intesa raggiunta con l’ASP 5 di Messina, presso il palazzetto di via Roma, immobile di cui la stessa Asp è proprietaria, già concesso in comodato d’uso al comune e che a giorni verrà restituito nella disponibilità dell’azienda sanitaria.

I servizi erogati non subiranno nessuna interruzione ed il tutto avverrà senza soluzione di continuità garantendo, dunque, i servizi aia cittadini.

Il tutto si inserisce in un più ampio progetto di risanamento dei conti dell’ente e contenimento dei costi, che la commissione è chiamata ad attuare. Il PTA , invece, che ospita ambulatori specialistici e servizi amministrativi per la salute così come la Guardia Medica resteranno nell’attuale sede.