E’ stata una vittoria sul filo di lana, ma pur sempre una vittoria per Salvatore Salvaggio, 77 anni, che guiderà il comune di Reitano per i prossimi 5 anni. L’ex dipendente comunale, sostenuto dalla lista “Uniti per Reitano e Villa Margi” ha ottenuto 253 voti, contro i 249 del candidato Pietro Puleo, appoggiato dalla lista “RipartiAMO Insieme”.