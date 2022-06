Sono trascorsi già alcuni giorni dopo il risultato elettorale a Santo Stefano di Camastra, un risultato inequivocabile che ha riconsegnato il centro delle ceramiche a Francesco Re. E’ stato un successo su tutta la linea, sia per il sindaco che per la lista e dunque per i consiglieri comunali che, insieme al sindaco, saranno chiamati a giurare e poi ad eleggere i rappresentanti dell’assemblea il 28 giugno prossimo, alle ore 18.00.