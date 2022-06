Capri Leone, incidente domestico: coppia si ustiona mentre accende barbecue

È di due persone ustionate, marito e moglie cinquantenni, il bilancio di un incidente domestico che si è verificato questa sera intorno alle 20 in un’abitazione di Rocca di Capri Leone.

Da quanto appreso, sembra che la donna fosse intenta ad accendere il barbecue situato sul balcone di casa, quando, per motivi da accertare, i suoi abiti avrebbero preso a fuoco. La donna ha cercato aiuto rientrando in casa e il marito, che avrebbe cercato di soccorrerla, spegnendo le fiamme, si è ustionato a sua volta. I familiari hanno allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il sindaco Bernardette Grasso.

La donna, che ha riportato ustioni più gravi e su una parte estesa del corpo, è stata condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Patti e da lì verrà trasferita al centro ustioni di Palermo, in elisoccorso. L’uomo, invece, che ha riportato ferite meno gravi, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata di Militello per le cure del caso.