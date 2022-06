Capo d’Orlando: “Mettiamoci insieme per realizzare la tratta ferroviaria Patti-Castelbuono!”

E’ di questi giorni il bando di gara pubblicato da Trenitialia, per la fornitura di nuovi treni notte, un accordo per 370 nuove carrozze, con un minimo di 70, che rientrano nello stanziamento previsto dal PNRR per rinnovare il materiale rotabile del servizio ferroviario intercity nel Mezzogiorno. A darne notizia è la deputata nazionale del M5S Antonella Papiro e il vicepresidente della commissione trasporti Paolo Ficara. Sempre la Papiro ha voluto ribadire la sua posizione sulla Messina-Palermo e sul tratto Patti-Castelbuono, esclusa al momento dalla linea del doppio binario.