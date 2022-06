Regione: finanziati interventi sulla A/20 Messina-Palermo e sui Nebrodi

Circa 17 milioni di euro, oltre 12 milioni di euro ed oltre 24 milioni di euro rispettivamente per la galleria Cicero-Calavà in territorio di Gioiosa Marea, la riqualificazione delle barriere di sicurezza tra gli svincoli di Milazzo e Falcone e la manutenzione straordinaria della tangenziale di Messina sulla A/20 Messina-Palermo, poi sempre sulla A/20, a livello locale, la ricostruzione del cavalcavia a Spadafora per oltre 2 milioni di euro e sui Nebrodi, il collegamento Alcara Li Fusi-strada statale 113 per 32.500.000,00 euro e la messa in sicurezza della strada Castel di Lucio-Gangi tra le strade provinciali 176 e 60 per oltre 7 milioni di euro.

Questi gli interventi finanziati ed inseriti nel miliardo di euro stanziato dalla Regione per strade, autostrade, ferrovia Messina-Catania-Palermo, dighe e reti di distribuzione idrica. La delibera del Cipess prevede che i bandi di esecuzione lavori o di appalto integrato, nel caso degli interventi allo stato di progettazione di fattibilità tecnico economica, dovranno essere aggiudicati entro diciotto mesi.

Ora si entra nella fase operativa degli interventi programmati. Tra gli altri, oltre quelli già evidenziati sopra, la delibera Cipess prevede l’erogazione di 408 milioni di euro per l’ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, 350 milioni per il lotto dell’autostrada Siracusa-Gela, da Modica a Scicli, 33 milioni per opere sulla A18, tutte risorse, queste ultime, comprese quelle destinate alla A/20, che saranno gestite dal Cas.

Infine, altri 160 milioni sono disponibili per avviare i lavori su reti distribuzione idrica, serbatoi, impianti si sollevamento e di manutenzione straordinaria, completamento o sfangamento di dighe e invasi.