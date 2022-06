Milazzo – A breve l’inaugurazione del parco inclusivo di piazza Impastato, finiti i lavori

Completati i lavori di riqualificazione del Parco giochi inclusivo di piazza Impastato. Oggi un sopralluogo del sindaco Midili per una verifica delle opere realizzate. L’area oggi si presenta completamente diversa rispetto al passato e sono state installate attrezzature ludiche in una porzione di area della piazza, già destinata a parco giochi.

Si è proceduto alla sostituzione dei giochi esistenti ormai non più del tutto funzionanti e alla realizzazione della pavimentazione in gomma colata antitrauma. Le aree si distinguono per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4+anni) e giochi per bambini più grandi (dai 6 anni in su).

“Un intervento – ha detto il Sindaco – che permette di soddisfare le esigenze sia dei bambini più piccoli che dei ragazzi e degli accompagnatori come luoghi piacevoli incentivanti la socializzazione. Mi auguro che diventi un luogo di aggregazione e venga rispettato il decoro evitando episodi di inciviltà che spesso si verificano ai danni del patrimonio comunale. Certo, spiace che prima dell’inaugurazione vi siano dei soggetti che vi accedono, nonostante il divieto. Opportuno poi prestare attenzione quando ci si trova a contatto con la particolare pavimentazione in gomma, che ad esempio, è sconsigliata per chi indossa calzature con i tacchi. Insomma solo accortezza per poter vivere nel modo migliore una zona che oggi ospita attrezzature idonee per un uso collettivo nel rispetto della sicurezza”.