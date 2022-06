Giovanni Gulletta: una vita dedicata al disegno

Una vita disegnando in bianco e nero, quella dell’artista di Torregrotta Giovanni Gulletta.

Un artista impegnato in diversi eventi letterari con le sue opere che raccontano il mondo del cinema, della televisione, della musica, della letteratura e illustri inventori.

Una passione nata da giovane, da quando seduto sul balcone di casa guardava tutto ciò che lo circondava, affascinato dagli alberi, alle case, alle strade e li metteva su un foglio bianco: “Ricordo che quando ero con gli amici tutti pensavano a giocare al pallone, io invece con la mia matita fermavo le immagini che mi circondavano”.

Casa sua è un vera galleria d’arte con circa 200 quadri e non può mancare il primo che è il volto di Gesù.

L’artista dedica tanto tempo della giornata a disegnare accompagnato dalla musica soul che lo aiuta a concentrarsi e a stimolare la sua fantasia.

Giovanni Gulletta è anche molto impegnato nel volontariato e collabora con l’Associazione Meter & Miles di Messina che ha conosciuto grazie al suo amico fotografo Lorenzo Porretta.

Il suo sogno è quello di realizzare una mostra permanente e coinvolgere tutti i suoi amici pittori, scrittori e musicisti.

Un talento siciliano da sostenere che da una semplice macchia nera riesce a realizzare il suo quadro.