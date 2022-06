I quattro sassofonisti siciliani del Sikelia Saxophone Quartet ospiti a Nairobi per la Festa della Repubblica

L’Ambasciata d’Italia in Kenya, nella sua capitale Nairobi, giovedì scorso, 2 giugno, ha celebrato la Festa della Repubblica Italiana con i suoni del “Sikelia” Saxophone Quartet.

Il gruppo, formato dai 4 sassofonisti siciliani, si è esibito in concerto il 2 Giugno presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Nairobi. Il Sikelia Quartet è composto dal brolese Basilio A. Pintabona, 31 anni, da Carmelo Ricciardi, 41 anni, di Sant’Angelo di Brolo, Giovanni Manganaro, 41 anni, di Graniti (Messina) e Gero Cangemi, 35 anni, di Naro (Agrigento).

L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi, con a capo l’Ambasciatore Alberto Pieri e la sua vice Dott.ssa Lorenza Gambacorta, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Nairobi, diretto dalla dott.ssa Elena Gallenca.

Nei giorni successivi i quattro sassofonisti siciliani hanno tenuto una Masterclass presso il Conservatorio della capitale e sono stati ospiti dell’Italian Food and Wine Festival in Kenya, organizzato dal Comites Kenya.

Il “Sikelia” Saxophone Quartet rappresenta l’Ass. “Musicale Carmelo Puglia” di Giardini Naxos, presieduta da Padre Gianluca Monte, promotore delle molteplici attività musicali realizzate nel territorio della Perla e non solo, che insieme al direttivo, da subito hanno dato la propria disponibilità per la realizzazione dello straordinario programma.

“È motivo di orgoglio – hanno commentato i quattro musicisti -, poter realizzare progetti così importanti e significativi, ricchi di valori culturali e sociali. Ci auguriamo che questa significativa trade union fra le tre istituzioni possa servire da stimolo per future collaborazioni, ma anche per i giovani, per avvicinarsi al mondo della musica e alle svariate opportunità che essa può offrire, dando così possibilità di valorizzare i talenti italiani nel mondo”.