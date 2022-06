Galati Mamertino, iniziativa “green”: due sabati di volontariato per ripulire il paese dai rifiuti

Si chiama “RispettiAMO Galati” l’iniziativa green dell’amministrazione comunale galatese, guidata da Vincenzo Amadore, prevista per l’11 e il 18 giugno prossimi. Due giornate per auto-educarsi come cittadini “a mantenere un ambiente sempre pulito e a misura di bambino, alla civiltà ambientale e alla diminuzione dell’inquinamento sul territorio, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e cittadinanza”.

Saranno, dunque, due giornate di volontariato ecologico, la prima dedicata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente nell’area del centro storico e la seconda, invece, nella popolosa frazione di San Basilio, che costituiranno anche un importante momento di aggregazione e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio comune.

L’ Amministrazione si occuperà, oltre che della logistica, anche della fornitura dei sacchi della spazzatura e garantirà il servizio di raccolta rifiuti.

“Nel chiedere ai volontari, per quanto possibile, l’utilizzo di attrezzi da lavoro propri, auspichiamo una massiccia presenza e ringraziamo anticipatamente quanti già si stanno adoperando ad aiutarci in questa importante iniziativa.” Scrive l’amministrazione comunale via social.