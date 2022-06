Torrenova, la scuola primaria vince il primo premio del concorso nazionale “Scuole in musica”

Importante riconoscimento per gli alunni della scuola primaria “Nicholas Green” dell’Istituto Comprensivo di Torrenova, guidato dalla dirigente Antonina Gaglio, vincitori del primo premio al concorso nazionale “Scuole in musica” di Verona.

Il concorso, giunto alla sua sesta edizione ed organizzato da Talent Music School di Verona, presieduta da Paolo Baglieri e di cui è direttrice artistica la pianista Ilaria Loatelli, è riservato alle scuole primarie, secondarie di I grado ad indirizzo musicale e non, licei musicali e coreutici, istituti superiori non a indirizzo musicale di tutta la Penisola. Per il 2022 si sono svolte due edizioni, una in presenza, dal 22 al 27 maggio a Verona, ed una “on line”, con l’invio di un video musicale giudicato da una giuria qualificata composta da docenti di educazione musicale, di strumento delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale e dei licei musicali e coreutici.

Gli alunni torrenovesi, guidati dall’insegnate Irene Lionetto, che da anni porta avanti con dedizione il progetto musicale della scuola elementare, con la partecipazione straordinaria della flautista Alessia Scilipoti anche lei di Torrenova, hanno partecipato per la sezione sezione Junior, categoria orchestra e cori. Hanno registrato la loro rassegna nell’aula consiliare del comune torrenovese, esibendosi con 4 brani di grande impatto emotivo: “La califfa” di Ennio Morricone, “Schindler’s list” di John Williams, “Canone” di Johann Pachelbel e “La vita è bella” di Nicola Piovani, aggiudicandosi il premio con il punteggio 97/100, tra 8.400 partecipanti di varie categorie e confrontandosi prevalentemente con scuole del nord Italia.