San Salvatore di Fitalia – Un lenzuolo bianco per la giornata della legalità

L’Amministrazione Comunale di San Salvatore di Fitalia ha esposto oggi, insieme agli alunni della scuola, un lenzuolo bianco sulla facciata del Palazzo Municipale come è stato fatto nell’edificio scolastico, in occasione del trentennale della strage di Capaci nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani.

Subito dopo, il Sindaco si è recato in Aula Consiliare per un breve intervento e per ricordare il decennale dell’avvio dell’iter di intitolazione dell’aula ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stata posta una corona di alloro sotto la lapide a loro intitolata.

“Un ringraziamento – dichiara il Sindaco Giuseppe Pizzolante – al parroco Don Placido D’Omina e al Brigadiere Sirna che hanno preso parte all’iniziativa. Un grazie alla banda “Vincenzo Bellini” e a Salvatore Carcione che ha eseguito il “Silenzio”. Un grazie al Dirigente scolastico e ai docenti, che hanno reso possibile la realizzazione di questa e altre iniziative sulla legalità, nell’ottica di sensibilizzazione dei nostri ragazzi nei confronti di questi temi così importanti.

E un immenso grazie agli alunni che hanno partecipato, così come le altre volte, con attenzione ed entusiasmo. Continuiamo a ricordare tutte le vittime della criminalità organizzata, impegniamoci a vivere nella legalità e a dire sempre “NO” alla mafia.”