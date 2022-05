Torrenova, la candidata Maria Tiziana Scolaro si presenta come alternativa a Castrovinci e Giuliano

L’avvocato Maria Tiziana Scolaro sarà della partita per la poltrona di primo cittadino a Torrenova per le prossime amministrative del 12 giugno, contro l’uscente Salvatore Castrovinci e la consulente Serena Giuliano. Volto noto della vita politica torrenovese a partire dal 1994 la Scolaro ha ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale, sia in maggioranza che in opposizione, sempre a sostegno di Basilio Castrovinci, padre del suo attuale competitor, fuoriuscendo poi da quel gruppo politico nei primi anni del 2000. Ecco i motivi della sua candidatura.