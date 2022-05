I comitati pendolari chiedono controlli serrati sui titoli di viaggio a bordo treno ed in stazione

Intensificare i controlli sia a bordo treno, sia nelle principali stazioni e in tutte le altre, anche impresenziate, per impedire ai clienti sprovvisti del titolo di viaggio di salire a bordo. E’ la richiesta che il Comitato Pendolari Siciliani-Ciufer ed il Comitato Pendolari Pa-Ag-Canicattì ha prospettato a Trenitalia e al dipartimento regionale dei trasporti.

I due comitati hanno evidenziato come, concluso lo stato di emergenza e con il graduale ritorno alla normalità, si preveda nuovamente la capienza complessiva del 100% e quindi occorra un’attenta programmazione del piano operativo di sicurezza e garantire controlli più serrati in termine di sicurezza per i viaggiatori e del personale di bordo.

Trenitalia ha costituito nel 2015 un pool nazionale antievasione, che opera con specifiche campagne di controllo su tutto il territorio nazionale, effettuando controlli sulla dotazione del biglietto prima e dopo la salita a bordo.

I controlli a terra, condotti prevalentemente nella stazione di partenza del treno, consentono non solo di verificare il possesso del titolo di viaggio, ma anche di evitare la creazione di situazioni di disturbo alla clientela.

In aggiunta al pool antievasione nazionale, in Sicilia è operativo anche il pool antievasione regionale, distribuito nei principali impianti ferroviari del territorio siciliano.

Da qui i due comitati pendolari hanno richiesto di intensificare il contrasto all’evasione ed elusione, dopo che Trenitalia nel 2015 e nel 2016 ha adottato il piano, che è stato poi formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato-Regioni.