Elezioni amministrative, depositate le liste. I candidati nei comuni della provincia messinese

Sono state ufficialmente depositate le liste elettorali in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno in Sicilia. Il termine scadeva mercoledì alle 12 e per gran parte dei comuni impegnati al voto non ci sono state sorprese. In Sicilia ad essere interessati sono 120 comuni, tra i quali Palermo e Messina. Nella città dello Stretto nessuna novità: sono 5 i candidati alla successione di Cateno De Luca: Federico Basile (appoggiato dallo stesso Cateno), Maurizio Croce (centrodestra), Franco De Domenico (centrosinistra), Gino Sturniolo e Salvatore Totaro con liste civiche.

Nella sola città di Messina si voterà anche per il referendum sull’istituzione del nuovo Comune “Montemare”, formato da dodici villaggi della fascia collinare e costiera tirrenica del capoluogo.

Passando alla provincia messinese, ad Acquedolci il sindaco uscente Riolo sfida Gallo e Caputo. A Caprileone corsa a due tra Bernardette Grasso e Giorgio Caputo. A Torrenova bene 3: il favorito Salvatore Castrovinci, Serena Giuliano e Maria Tiziana Scolaro. Tre a Sinagra, con l’uscente Nino Musca, Emanuele Giglia e l’ex sindaco Carmelo Rizzo.

E’ stata presentata una sola lista per le elezioni comunali di Alcara Li Fusi: “RinnoviAmo Alcara” a sostegno del sindaco uscente Ettore Dottore. Questo schieramento sarà dunque in competizione “contro” il quorum, così come a Cesarò, dove la sola candidata è Katia Ceraldi.

A Santo Stefano di Camastra Marila Re sfida il sindaco Franceso Re. Due i candidati anche a Reitano: Salvaggio e Puleo.

A Novara di Sicilia ci sarà il confronto tra il sindaco uscente Gino Bertolami e Salvatore Bartolotta.

A Montalbano è sfida tra l’uscente Filippo Taranto, che cerca la terza riconferma e l’avvocato Nino Todaro. Anche a Merì il confronto è tra l’uscente Filippo Bonansinga e l’ex sindaco Felice Borghese.

Ben 4 invece i candidati a Furnari: Maurizio Crimi, Salvatore Mendolia, Felice Germanò e Nino Fazio.

A Librizzi sono in tre: Francesco Tricoli, Nunzio Scaglione e il sindaco uscente Renato Di Blasi. A San Piero Patti Cinzia Marchello, assessore uscente e Antonino Franco.

Infine a Castroreale sono tre le candidature: Giuseppe Mandanici, Andrea Calabrò e Claudia Bucca.

Le urne saranno aperte solamente domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. Gli scrutini invece cominceranno lunedì 13 alle 14.