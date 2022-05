Carenza sangue, protocollo d’intesa tra comune di Oliveri, Avis di Falcone e consulta giovanile di Oliveri

La Provincia di Messina è collocata all’ultimo posto tra le province della Sicilia per quanto riguarda la raccolta di sangue, emocomponenti e plasma.

A tutto questo si aggiunge il grido d’allarme che si è levato già in questo periodo in cui, di norma, visti gli anni precedenti preCovid, non si registravano carenze di sangue, sia per chi né aveva bisogno, come anche per gli interventi chirurgici.

In ragione di tutto ciò la Prefettura di Messina ha inviato una nota per sensibilizzare alla raccolta sangue per la stagione estiva 2022, visto che, soprattutto nel periodo estivo, la carenza è cronica.

Di recente c’è stato anche un incontro in provincia di Messina per evidenziare l’emergenza del momento e studiare le strategie per non ritrovarsi fra qualche mese completamente a secco.

Queste le premesse del protocollo d’intesa sottoscritto dal comune di Oliveri, dall’Avis di Falcone e dalla consulta giovanile del comune di Oliveri, che si impegneranno nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di educazione sanitaria.

I tre enti, con il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, il presidente dell’Avis comunale di Falcone Orazio Minutoli ed il presidente della consulta giovanile di Oliveri Marco Crisafulli, si impegneranno ad affrontare l’emergenza sangue promuovendo iniziative per la crescita della cultura del volontariato e del dono del sangue, quale atto di partecipazione attiva alla vita sociale.

Il protocollo d’intesa discende anche dall’accordo stipulato dall’Avis nazionale e l’Anci – associazione nazionale comuni italiani – sulla promozione di iniziative condivise per accrescere la cultura del volontariato e, più in concreto, della donazione del sangue e dei suoi componenti come atto di partecipazione alla vita sociale.