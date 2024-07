Torrenova punta in alto con il festival dell’agroalimentare siciliano Amunì. Presentato ieri il programma dell’edizione 2024

Torrenova al centro del viaggio delle eccellenze enogastronomiche siciliane nel mondo attraverso il festival Amunì, in programma il 6, 7 ed 8 settembre prossimo, nell’ambito del ricco cartellone estivo già partito i primi di luglio. La vetrina internazionale, realizzata per la prima volta nel 2023 per promuovere e valorizzare il prodotto siciliano, punta a bissare il successo dello scorso anno, quando nella cittadina tirrenica, nella sola serata clou della fiera espositiva, arrivano circa 20 mila persone.

Ieri pomeriggio, il sindaco Salvatore Castrovinci, l’assessore al turismo e spettacolo Daniele Radice, la Giunta e tutti i rappresentanti dello staff organizzativo, hanno illustrato il programma della II edizione del Festival nell’aula consiliare.

