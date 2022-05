Sant’Agata Militello, Itet “Tomasi di Lampedusa”: Albo d’Onore AMOPA-Italia per l’eccellenza nella lingua francese

Un appuntamento importante per il perfezionamento della conoscenza della lingua francese, attraverso lo studio delle bellezze del nostro territorio. Con questo obiettivo si è svolta la manifestazione dell’Albo d’Onore AMOPA-Italia (Associazione dei Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche in Italia) per l’eccellenza nella lingua francese.

Ida Rampolla del Tindaro, Presidente di AMOPA – Italia, ha aperto la cerimonia, in modalità remoto, dando il benvenuto ai partecipanti dell’ITET “Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello. Presenti alla cerimonia la dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta Emanuele, i docenti di Francese, Marcella Latino, Nicolina Ridolfo e Benedetto Iraci, mentre a ricevere i complimenti per il lavoro svolto sono stati tutti gli studenti che si sono mirabilmente distinti nello studio della lingua francese.

A partecipare ai lavori Conti Giuseppe, Freni Jasmine, Vasi Ylenia (II A AFM); Liuzzo Scorpo Vittoria, Sidoti Fatima (III A TUR); Conti Mica Giulia (II A AFM-Tortorici); Parasiliti Parracello Désirée (III A AFM-Tortorici); Tilenni Scaglione Kevin (IV A AFM-Tortorici); Lo Re Giada, Mormino Alfio Andrea (IV A TUR); Armeli Moccia Martina, Di Fonte Francesca (V A Tur)

Gli alunni hanno realizzato video e powerpoint per far conoscere le risorse del Parco dei Nebrodi e alcune realtà locali come i monumenti storici, religiosi, artistici, architettonici e naturali, nonché le tradizioni e alcuni aspetti gastronomici tipici del nostro territorio. Mostrando le loro conoscenze e competenze acquisite ed esprimendo la loro passione per il francese, essi hanno quindi presentato i loro prodotti realizzati per l’occasione, a partire dalla poesia Lire… J’aime la Sicile di Francesca Paola Di Fonte, per poi passare ai video Le Parc des Nebrodi di Giuseppe Conti, Jasmine Freni, Ylenia Vasi, Tortorici, un endroit à découvrir di Kevin Tilenni Scaglione, L’église San Nicolò de Tortorici di Désirée Parasiliti Parriccello, Le Parc des Nebrodi et moi di Melissa Scarcina e Découvrir la Cathédrale de Cefalù di Alfio Andrea Mormino.

Con la partecipazione a tale iniziativa, gli insegnanti di francese hanno voluto riconoscere il lavoro svolto dagli studenti che si sono distinti per la loro abnegazione nelle varie attività proposte nell’ambito dello studio e del perfezionamento della lingua francese. Più specificamente, hanno mostrato la loro dedizione e volontà di migliorare i loro studi della lingua d’Oltralpe.