Calcio a 5: Il Melas di Santa Lucia del Mela a caccia della finale

Sarà una semifinale da giocare fino all’ultimo secondo tra Villabate di Palermo e Melas di Santa Lucia del Mela, del Presidente Salvatore Zullo, che sabato alle ore 17:30 a Villabate (Pa) si contenderanno il passaggio del turno dove ad attendere la vincitrice sarà la Veco Palermo.

La gara valevole per il girone B del campionato regionale di calcio a 5 vedrà di fronte la terza, Villabate C5, contro la quarta classificata, Melas C5, della fase regolare.

Da registrare che la squadra allenata dal duo Salvatore Genose – Raffaele Mendolia è l’unica squadra messinese che sta partecipando alla fase finale del campionato e vuole mettere un sigillo importante per la vittoria finale.

In settimana, il Melas, ha intensificato gli allenamenti cercando di recuperare gli infortunati ed in particolare il bomber Trifirò che è stato grande protagonista nella prima parte della stagione.

Anche Capitan Gaetano De Mariano ha caricato i suoi: abbiamo le carte in regola per superare il turno, abbiamo avuto una stagione caratterizzata da tanti infortuni, ma ora abbiamo recuperato le pedine per dire la nostra in questo finale e regalare alla nostra città la vittoria.

Soddisfatto anche Mister Salvatore Genovese: i ragazzi si sono allenati bene, è un gruppo fantastico con i più grandi come Angelo Spadaro che fanno da guida per i più giovani, queste partite si giocano sia con le gambe, ma anche con la testa. Affrontiamo una buonissima squadra e non possiamo mai perdere la concentrazione.