E’ una Infodrive Capo d’Orlando spalle al muro, quella che scenderà sul parquet venerdì 13 maggio alle 20.30, per gara 3 contro Nardò. Perse le prime due sfide per tre punti totali di distacco, i biancoazzurri sono obbligati a vincere: una sconfitta sancirebbe infatti la retrocessione in Serie B.

Ci sarà ingresso gratuito per tutti gli appassionati, ora più che mai la squadra ha bisogno dell’appoggio dei tifosi.