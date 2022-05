Covid, come ogni lunedì contagi in calo; in Sicilia 1.227 i nuovi casi e 8 decessi

Sono 1.227 i contagi da covid-19 del giorno in Sicilia, secondo il bollettino del Ministero della salute. In calo, come ogni lunedì i nuovi casi, così come il numero dei test eseguiti, 10.777 in tutto. Domenica 8 maggio i casi registrati erano stati 2.288 a fronte di 16.929 tamponi processati. Il tasso di positività scende dal 13,5% al 11,4%.

L’Isola resta al quinto posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, al primo posto c’è la Lombardia con 2.351 nuovi casi.

Ancora poche le guarigioni nelle ultime 24 ore per la Sicilia, soltanto 846; gli attuali positivi nella regione salgono, quindi, di 639 unità e sono adesso 113.803. Si registrano ancora 8 vittime – contro le 9 di domenica – che portano i decessi da inizio pandemia a 10.705.

In lievissimo incremento il numero dei ricoverati nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati sono complessivamente 763, di cui 727 nei reparti covid ordinari (+13 rispetto a domenica) e 36 in terapia intensiva (4 in meno in 24 ore).

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 380, Catania 244; Messina 234; Agrigento 148; Trapani 122; seguono Ragusa ed Enna rispettivamente con 104 e 103 casi; Caltanissetta 91 e Siracusa 67.

Complessivamente in Italia sono in netto calo i nuovi contagi del giorno, 17.155 in tutto contro il 30.804 del giorno precedente. 33.496 i guariti del giorno. Sale, rispetto a domenica – quando erano 72 – il numero dei morti che sono oggi 84.