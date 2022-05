“Bacio – Il futuro di una generazione”, il nuovo film del regista e attore santagatese Tony Morgan

“Bacio – Il Futuro di una Generazione” è il nuovo film scritto e diretto dal regista santagatese Tony Morgan, insieme a Roberta Arnone e prodotto da Jacopo Dotti.

Il film, ambientato in una piccola cittadina veneta, Cittadella, racconta di Lory, una ragazza di 25 anni immigrata dalla Sicilia in Veneto con la sua famiglia.

La ragazza, da poco laureata, si rende ben presto conto che anche in Veneto, come in tutta Italia, la situazione lavorativa non è delle migliori e capisce che deve cercare lavoro altrove.

Lory riceve un’interessante proposta lavorativa da Londra, trovandosi a dover affrontare una importante scelta: partire per Londra cominciando una nuova vita, investendo sul suo futuro alla ricerca di migliori prospettive lavorative, di edificazione personale o rimanere in Italia con la sua famiglia, le sue amicizie e con il suo amore Leonardo, nella speranza che le cose possano migliorare.