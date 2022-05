Stromboli, iniziate le riprese della serie tv dedicata alla Protezione Civile. Tra i protagonisti Ambra Angiolini

Sono iniziate le riprese della serie televisiva dedicata alla Protezione civile a Stromboli, isola delle Eolie.

Secondo quanto riporta Ansa Sicilia una delle puntate è prevista a Stromboli che per via del cratere tra i piu’ attivi d’Europa è ben controllata dalla Protezione civile e dall’Ingv, così come nella vicina isola di Vulcano.

Tra i protagonisti ci sono il volto noto della tv Ambra Angiolini e il giovane attore agrigentino 33enne Angelo Maria Sferrazza. La regia è di Marco Pontecorvo, salito alla ribalta grazie alla fiction di Raiuno dedicata al piccolo “Alfredino”, il bambino morto all’interno di una cisterna a Vermicino nel lontano 1981, di fatto primo evento oggetto di una diretta non stop organizzata dalla Rai a reti unificate e durata ben 18 ore e che fu un fatto decisivo anche nella nascita della Protezione Civile.

A Stromboli le riprese dureranno fino a fine mese.

La Angiolini, lanciata in tv dal programma per teenager “Non è la Rai” nella stagione 1992/1993 ha iniziato la sua carriera come conduttrice di programmi televisivi ma si è affermata poi come attrice teatrale, cinematografica e televisiva, interpretando ruoli sia drammatici ccd comici e collaborando con registi del calibro di Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese e Michele Placido, riscuotendo in molte occasioni un buon successo e vincendo diversi premi.

Nel 2007 ha vinto come attrice non protagonista del film di Öpzetek Saturno Contro il David di Donatello e il Nastro d’Argento è come rivelazione dell’anno il Globo d’Oro e il Ciak d’Oro.

Insieme alla Angiolini, a Stromboli c’è anche il noto attore e regista Andrea Bosca, da poco entrato a far parte del cast della fiction Màkari di Rai1. Anche lui protagonista di numerose pellicole e premi, Bosca ieri ha girato un video, dove si vede anche la Angiolini, poi postato sul suo profilo Instagram, a Ginostra. Da qui i due attori, infatti, a causa delle avverse condizioni meteo hanno raggiunto la loro destinazione a bordo di un gommone, dopo aver viaggiato in aereo e traghetto per le Eolie. Sarà anche lui uno dei protagonisti della serie tv?