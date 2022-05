Assunzioni di personale per il Pnrr, per il comune di San Fratello la commissione per la stabilità e finanza per gli enti locali ha dato l’ok

Il comune di San Fratello, ente in dissesto finanziario, è tra i pochi comuni, soggetti a verifica della commissione per la stabilità e finanza per gli enti locali, che ha ottenuto il benestare alle assunzioni per il Pnrr.

Il parere positivo alla richiesta di assunzione di due unità di personale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza e una unità avente funzioni dirigenziali è stato formalizzato il 27 aprile scorso, nel corso della riunione della commissione.

“Il percorso intrapreso, già avviato nei mesi scorsi e legato ad una corretta previsione della spesa nel bilancio precedentemente approvato, consentirà al comune di portare avanti in maniera più spedita le progettualità legate al Piano di Resilienza Nazionale e di cui è già beneficiario, ha spiegato l’assessore Giuseppe Princiotta; il supporto dei nuovi tecnici consentirà inoltre di superare il limiti legati alla costante carenza in organico di professionalità adeguate e che affligge molti piccoli comuni come il nostro.”