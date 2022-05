Sant’Agata Militello, l’Itis Torricelli vince il primo premio del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”

L’ITIS “E. Torricelli” ha vinto il primo premio del concorso: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, per “RICERCA E RIELABORAZIONE CULTURALE”.

L’ITIS “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata M.llo, diretto dalla prof.ra Antonietta Amoroso, risulta vincitore del concorso nazionale: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, indetto dal Miur, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati. Il progetto“Costituzione e lavoro: di lavoro si deve vivere e non morire”, si è aggiudicato il primo posto nella categoria:RICERCA E RIELABORAZIONE CULTURALE.

Ennesimo riconoscimento, nell’ambito del prestigioso concorso, del professionale ed accurato lavoro delle docenti Mariangela Gallo e Domenica Rando. Quest’anno sono stati coinvolti più di 120 studenti in un impegno di ricerca, approfondimento e riflessione su uno dei temi più attuali e dolorosi del nostro tempo: le morti sui luoghi di lavoro.

Un percorso, lungo tutto l’anno scolastico, in cui gli studenti e le studentesse delle classi: 2°A – 2°B e 3°B INF – 3°A CH e 2° A EL,si sono cimentati nella realizzazione di un sito internet ed un canale You-tube. Tante le attività inserite: documentari, fotoromanzo a contenuto civile, e-book, Tg sindacale e altri prodotti visionabili sul sito https://costituzioneelavoro.wordpress.com/

Un lavoro di gruppo e di ricerca collettiva che ha reso protagonisti del cambiamento il folto gruppo di studenti, stimolandoli nello studio di temi sociali, che riguardano il loro presente e futuro. Ragazzi/e di 15 -16 anni con il sogno di cambiare il mondo e credere fermamente nella nostra Costituzione.

Studio, ricerca, confronto sono stati i fili conduttori, per una reale sensibilizzazione e presa di coscienza. Una coscienza collettiva per rivendicare diritti e dare voce a chi non ha voce.

Vari luoghi della scuola sono stati trasformati in: redazioni giornalistiche, di studio e ricerca, set di registrazioni, set fotografici e teatrali. Una Cittadinanza attiva che ha sperimentato la gioia di una democrazia partecipata, grazie anche al contributo di esperti del settore.

Il progetto non si esaurirà con il concorso, ma continuerà l’anno prossimo con lo spettacolo teatrale: “Di lavoro si deve vivere, non morire!”.

Rai-scuolaha selezionato il sito web come miglior progetto tra quelli presentati al concorso e, nei primi giorni di aprile,un’equipe televisivaha realizzato le riprese di tuttele attività per la produzione di uno speciale che andrà in onda il prossimo mese di settembre.

La cerimonia di premiazione del Progetto – Concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” si terrà a Roma presso il Senato della Repubblica, entro la conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, e verrà trasmesso in diretta televisiva su uno dei tre canali generalisti della RAI.