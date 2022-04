Sicilia – Ecco i nuovi “Blues”, i treni bimodali diesel-elettrico

Un investimento da 165 milioni dei complessivi 300 impiegati per l’ammodernamento di tutti i mezzi in servizio in Sicilia; sono i nuovi treni blues, 22 in tutto, treni bimodali diesel-elettrico, che entreranno in funzione a cominciare dalla fine di giugno con l’immissione in servizio di alcuni mezzi ogni mese.

I nuovi convogli ibridi saranno su binario a partire da quest’estate nelle tratte che attendono di essere ammodernate da decenni, come la Caltagirone-Catania o la Gela-Canicattì-Caltanissetta. Questi nuovi treni sono una vera rivoluzione per il trasporto ferroviario regionale. Blues è stato progettato e costruito da “Hitachi Rail” per Trenitalia ed entra perciò a far parte della flotta regionale.

Si tratta di un treno ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale, con una riduzione del consumo di carburante e di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel ed è il primo convoglio regionale ad essere attrezzato per offrire alle famiglie un’area dedicata interamente ai bambini.

I nuovi treni ibridi sono stati presentati questi mattina, in piazza Università a Catania, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone, insieme con il vice presidente dell’Ars Angela Foti, il sindaco facente funzioni di Catania Roberto Bonaccorsi e il direttore business regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis.