Lotto e 10eLotto: vincite a Catania e Palermo

Due vincite con il Lotto a Catania ed in provincia di Palermo. Altre vincite a Palermo con il 10eLotto.

Come riporta Agipronews, a Catania si festeggia con un colpo da 12.500 euro mentre a Santa Flavia, in provincia di Palermo, è stata centrata una vincita da oltre 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 326 milioni da inizio anno.

Altre vincite a Palermo con il 10eLotto; come riporta Agipronews, sono stati realizzati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno, per un bottino totale di 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.