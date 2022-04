A/20, incidente stradale autonomo. Auto perde il controllo e va a sbattere

Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 19 sull’autostrada A/20, all’altezza di Capo d’Orlando.

Per cause in corso di accertamento un’auto che viaggiava in direzione Palermo avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail. A bordo della vettura viaggiava una famiglia di Sant’Agata Militello con padre, madre ed un bambino in età scolare. Fortunatamente sembra che nessuno abbia riportato gravi ferite, nonostante il violento impatto.

Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi. I tre occupanti della vettura sono stati comunque trasportati all’ospedale di Sant’Agata di Militello per gli accertamenti di rito.

Sul posto, per i rilievi e regolare il traffico, la Polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. Sul tratto il traffico veicolare è regolare.