Mazzarrà Sant’Andrea: il comune è uscito dalla situazione di dissesto finanziario

Il comune di Mazzarrà Sant’Andrea è uscito dalla situazione di dissesto finanziario; è accaduto dopo che il consiglio comunale ha approvato gli schemi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e il documento unico di programmazione per le annualità 2016-2018 e 2017-2019.

L’assemblea cittadina era stata convocata sabato scorso con all’ordine del giorno l’approvazione dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato delle due annualità, poi l’approvazione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica anche in forma mista o completamente da remoto, del consiglio comunale, della giunta municipale e degli altri organi deliberativi e collegiali operanti all’interno del comune e infine la presa d’atto della nomina del revisore dei conti.

Votando l’approvazione dei bilanci stabilmente riequilibrati, passaggio che si sarebbe dovuto concretizzare entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Ministero dell’Interno, avvenuta lo scorso 23 marzo, il caso si è chiuso. Per il sindaco Carmelo Pietrafitta quello del sabato 16 aprile è stato un grande giorno, perché, al momento dell’insediamento, il comune era senza segretario generale, senza responsabile dell’ufficio tecnico e senza responsabile della ragioneria.

Si è deciso di ricostruire il comune dalle fondamenta e si è lavorato sodo per raggiungere questo traguardo. Riunirsi alla Vigilia di Pasqua è stato necessario per poter rispettare le tempistiche prescritte dalle normative, ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Raffaele Torre; con l’approvazione dei due bilanci stabilmente riequilibrati, il Comune può adesso guardare avanti e programmare il futuro con maggiore serenità.