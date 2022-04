Covid – In Sicilia 1.961 nuovi casi, 10 le vittime. In aumento i ricoveri (+39)

Sono stati 1.961 i nuovi casi registrati in Sicilia nella giornata di martedì 19 aprile, con 10.944 tamponi processati. Nella giornata di lunedì i nuovi positivi erano 1.355, ma i tamponi circa 7 mila.

Il tasso di positività rimane stabile, al 17,9%, con l’isola che si trova all’ottavo posto per contagi tra le regioni.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 133.785, con un incremento di 1.599 casi. Pochi, viste le festività, i guariti e i dimessi, che sono stati 495. Le vittime invece sono 10 e portano il totale dei decessi nell’isola da inizio pandemia a 10.377.

In aumento invece i ricoverati. In tutto gli ospedalizzati siciliani sono 986: ben 39 in più di lunedì. Di questi 934 si trovano nei reparti ordinari (+36), mentre in terapia intensiva sono 52, tre in più, con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

A livello provinciale si registrano a Palermo 603 casi, Messina 495 e Catania 313. Poi Ragusa 184, Trapani 165, Siracusa 119, Agrigento 98, Caltanissetta 91, Enna 40.