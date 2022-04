Covid – 3.705 nuovi casi, 16 decessi. Oltre 9 mila i guariti, in lieve crescita i ricoveri

Stabile il dato relativo ai contagi in Sicilia: sono stati 3.705 i nuovi casi registrati oggi, venerdì 15 aprile, nell’isola, a fronte di 26.024 tamponi processati (ieri erano stati 3.747 con 27.431 tamponi). Sale leggermente il tasso di positività, che passa dal 13,6% al 14,2%.

L’isola resta all’ottavo posto tra le regioni italiane per incremento di nuovi contagi, mentre gli attuali positivi in Sicilia scendono e adesso sono 135.235, in calo di 5.152 unità.

Sono stati infatti 9.582 i guariti del giorno, mentre purtroppo si registrano altre 16 vittime, che portano il totale dei decessi a 10.344.

Crescono però, rispetto a ieri, i ricoverati nell’isola, che passano da 987 a 1.007. Di questi, 56 sono in terapia intensiva (3 in più, con 5 nuovi ingresso del giorno).

Tra le province in testa ancora Palermo con 1.081 casi, segue Catania con 838 e Messina con 817. Poi Siracusa con 471, 372 a Trapani, 353 ad Agrigento. Infine Ragusa 265, Caltanissetta 171 ed Enna 78.

In Italia

Sono 61.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 133.