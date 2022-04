Mistretta, trovato il giovane scomparso ieri. Sta bene

È stato ritrovato sano e salvo intorno alle 14:30 di oggi il giovane di 25 anni che ieri sera si era allontanato da casa, a Mistretta, facendo perdere le sue tracce. In preda alla preoccupazione questa mattina i familiari avevano presentato denuncia ai Carabinieri, che hanno fatto scattare il relativo protocollo e avviato da subito le ricerche.

Sembra che il giovane, forse dopo aver girovagato, si sia rifugiato in un vecchio casolare, in un terreno di famiglia in campagna. Da qui si sarebbe messo in contatto con alcuni conoscenti che hanno immediatamente segnalato la sua presenza sul luogo alle forze dell’ordine.

Il giovane sarebbe stato quindi raggiunto dai militari dell’Arma, che intanto stavano portando avanti le ricerche.

Il ragazzo sta bene ed è tornato a casa.