Patti: la normalità della merenda, il dono della “Banca della speranza”

L’associazione ”Banca della Speranza” ha donato ai bambini della scuola elementare di Case Nuove Russo di Patti la merenda, un uovo di cioccolata e un segnalibro.

Per i bambini che frequentano il plesso dell’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti è stato questo il segno evidente del forte desiderio di tornare “alla normalità” e di grande vicinanza alla scuola, non tanto come istituzione, ma come comunità educante.

“In un momento in cui molti bambini, insieme alle loro famiglie, hanno vissuto sul piano personale il contagio dal Covid e che adesso sentono parlare di guerra, hanno ricordato le maestre, è stata un’occasione di gioia e attenzione”.

L’associazione ”Banca della Speranza” di Patti che, dal 2011, opera a sostegno delle famiglie in difficoltà, di persone con difficoltà economiche e a tutela dei minori, da alcuni anni ha “adottato” il plesso di Case Nuove Russo, donando già in passato un defibrillatore e

due sanificatori d’aria con filtri di nuova generazione.

Inoltre quest’anno ha attivato a favore del plesso una convenzione con lo studio “Aesculapius” di Patti, mettendo a disposizione gratuitamente i tamponi per i bambini e per

molte famiglie. Dopo la merenda e il dono dell’uovo di Pasqua, il presidente del sodalizio pattese Nicola Calabria ha omaggiato il dirigente scolastico, docenti e non docenti del plesso, con un uovo di Pasqua e un mazzo di fiori con un biglietto di ringraziamento per il lavoro svolto.

“Grazie per ogni gesto, parola, sorriso che regalate a questi bambini, da cui dovremmo imparare chi siamo, dove andiamo, cosa possiamo fare. Grazie per le “goccette” d’amore, di pace, di serenità, di solidarietà ma soprattutto di speranza che quotidianamente versate nei loro cuori”.

Molti i messaggi di ringraziamento da parte dei genitori, dei collaboratori e delle insegnati per questo “dono di normalità” ricevuto da tutto il plesso.