Castell’Umberto: “Quante emergenze, il Covid, la guerra e l’economia!”

Sempre in emergenza. Prima il Covid, ora la guerra, mentre prosegue la linea pericolosa della recessione. Facile pensare che famiglie ed operatori economici siano in grandissima difficoltà, per non parlare dei comuni.

Della serie il cane che si morde la coda, su questo giro si vive la quotidianità. Per trovare notizie sulla crisi economica è facile incontrare Diogene con la sua lanterna. Inondati da Covid e vaccini da due anni, sovrastati dalle notizie della guerra e da tutto il fardello dei drammi che si porta appresso, si vive la vita, in attesa di miracoli.