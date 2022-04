Gurs: contributi regionali per i comuni di Castell’Umberto, Fondachelli Fantina e Torregrotta

Sono stati pubblicati sulla gurs di oggi tre decreti di contributo peri comuni di Castell’Umberto, Fondachelli Fantina e Torregrotta.

Il primo contributo è di 97 mila euro per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico, mediante la sistemazione delle sedi stradali in località Sfaranda e Vecchio Centro di Castell’Umberto.

Il secondo, di 43 mila euro, è riferito alla messa in sicurezza delle abitazioni a valle del Vallone Ciurrero e messa in sicurezza frana su strada provinciale in località Petrazzo di Fondachelli Fantina.

Infine il terzo, di 40 mila euro, per i lavori di miglioramento/rispistino della funzionalità del canale di scolo delle acque piovane che attraversa la borgata Filata di Torregrotta.