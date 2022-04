Capo d’Orlando – Martedì 12 aprile chiusa al transito la SS113 per il “Giro di Sicilia”

Il prossimo 12 aprile si terrà la tappa inaugurale del “Giro di Sicilia”, con partenza da Milazzo e arrivo a Bagheria. La corsa ciclistica transiterà anche per Capo d’Orlando e il comandante della Polizia Municipale Maria Teresa Castano ha dunque disposto la chiusura della SS113, dalle 11.30 alle 12.45.

140 gli atleti che transiteranno in bicicletta, per cui è necessario garantire il massimo della sicurezza. Disposto anche il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo tutta la tratta della SS113 ricadente sul territorio orlandino, compresa tra la Via dei Limoni e Santa Carrà.

Al completamento del passaggio dei ciclisti, la circolazione tornerà alla normalità.