Assenza di medici sulle ambulanze dei Nebrodi: dibattito sui social tra sindaci e onorevoli

Così proprio il sindaco del comune umbertino, condividendo il post dell’on. Grasso, scrive:

“è utile ricordare che io e tanti altri come me da più di trent’anni siamo sul campo. Senza cattiveria, negli ultimi dieci anni non siamo stati deputato regionale, negli ultimi cinque anni non abbiamo fatto parte di una maggioranza politica (che io ho votato) ne ricoperto per tre anni il ruolo di Assessore Regionale. Mi perdoni, ad ognuno il suo ruolo per i problemi risolti e per quelli tristemente non risolti. Detto questo, su alcuni temi e bisogni primari come la salute occorre una sensibilità trasversale. Se poi il suo pensiero non era a me rivolto allora mi consenta un’ultima considerazione… siete stati delegati per trovare soluzioni senza duelli dialettici. Nella mia poca esperienza ho imparato che “il popolo elettore” alla fine ha una sensibilità “razionale” ma anche, se non sopratutto istintiva per capire… e delegare”.