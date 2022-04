Muore medico in servizio a Tortorici, Lionetto Civa: “Soccorsi in ritardo, il territorio è abbandonato”

Una vera e propria tragedia colpisce i Nebrodi, denunciata dal primo cittadino di Castell’Umberto, il medico Vincenzo Lionetto Civa.

Nel mattino di oggi a Tortorici, stando a quanto scrive il sindaco umbertino, il medico di famiglia Gianfranco Abbadessa si è sentito male mentre si stava recando ad una visita domiciliare.

“Il 118 è stato chiamato subito, ma quello di Tortorici era già fuori per un’altra chiamata e comunque senza medico, – denuncia Lionetto Civa, tramite la sua pagina Facebook – è arrivata un’ambulanza da Ucria ma anche quella era senza medico.”

Purtroppo per il dott. Abbadessa non c’è stato nulla da fare. “Ho protestato, gridato decine di altre volte per tanti altri cittadini in emergenza. Questo mio appello – prosegue Lionetto Civa – non l’ho fatto solo perché si trattava di un collega, ma perché il nostro territorio è letteralmente abbandonato dal punto di vista sanitario. Continueremo a lottare anche per te Gianfranco.”

Il dottor Abbadessa svolgeva da tanti anni la professione di medico di famiglia a Tortorici e San Salvatore di Fitalia, dove era stimato e apprezzato per il suo lavoro. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network.

“Sorpresa e sgomento sono le emozioni che stamane hanno colto l’intera Comunità di San Salvatore di Fitalia – scrive il primo cittadino del comune Giuseppe Pizzolante – alla notizia della prematura scomparsa del medico di base Dott. Gianfranco Abbadessa. Ci stringiamo commossi attorno alla famiglia del medico, ricordandolo come persona gioviale, affabile e sempre disponibile con i suoi pazienti. Ci mancheranno il suo lavoro, la sua professionalità, la sua umanità.

Se ne va una persona garbata e socievole, attenta e scrupolosa, della quale ho apprezzato, soprattutto in questo anno e mezzo di mandato amministrativo, la grande dedizione per il proprio lavoro e la costante presenza per i suoi pazienti, che ha servito nel suo studio fino a poche ore prima che venisse improvvisamente a mancare. Abbiamo collaborato nella gestione della pandemia, è stato sempre attento nella gestione delle non poche emergenze.

Esprimo alla famiglia il mio cordoglio e quello dell’Amministrazione Comunale a nome di tutta la Comunità Fitalese.”

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione e della proprietà di AMnotizie.