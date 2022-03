Covid – Casi in calo in Sicilia: oggi 3.909, di cui 1.102 nel messinese. Stabili i ricoveri

Sono 3.909 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, giovedì 31 marzo, in Sicilia, a fronte di 27.989 tamponi processati (ieri i nuovi positivi erano stati 5.246 con 42.129 test).

Il tasso di positività sale lievemente, passando dal 12,4% al 14%. L’isola scende all’ottavo posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, mentre gli attuali positivi sono 208.785, con un decremento di 16.186 casi, in virtù di un boom di guarigioni, che sono ben 21.265.

Purtroppo si contano ancora 20 vittime, che portano il totale da inizio pandemia a 10.077.

Sul fronte ospedaliero si registra ancora un lieve aumento: 3 in più i ricoverati, che adesso sono 1.049 in totale, di cui 58 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri).

Tra le singole province ancora in testa le province di Palermo e Messina, rispettivamente con 1.165 e 1.102 nuovi casi giornalieri. Poi 814 a Catania, 481 a Trapani, 477 ad Agrigento, 425 a Siracusa, 311 a Ragusa, 220 a Caltanissetta e 104 ad Enna.

In Italia

Stabili i nuovoi casi a livello nazionale: sono 73.195 i nuovi contagi del giorno (ieri erano 77.621). Purtroppo si registrano altri 159 decessi.