La Infodrive Capo d’Orlando vola in trasferta ad Orzinuovi. Palla a due giovedì 31 marzo alle 20.30

Vincere per continuare a sognare la salvezza ed evitare i playout. Dopo la bella vittoria contro la JB Monferrato di domenica scorsa, torna in campo la Infodrive Capo d’Orlando, che giovedì sera alle 20.30 affronterà il fanalino di coda Orzinuovi in trasferta, nel recupero della 21° giornata.

Sono 3 le gare che mancano alla Infodrive alla fine della regular season, più altre 4 partite di fase ad orologio. I Biancoazzurri al momento sono penultimi in classifica, a quota 14 punti, ma a sole due lunghezze di distanza da Biella e Bakery Piacenza. L’obiettivo al momento è superarle in classifica e raggiungere l’11° posto, evitando così di prolungare la stagione con i playout.