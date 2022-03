Covid – 6.628 nuovi casi in Sicilia, 31 le vittime. Quasi 8 mila i guariti, crescono i ricoveri (+21)

In crescita i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nel bollettino del 29 marzo, dopo il calo di lunedì. La Sicilia risale a quota 6.628, dopo i 900 casi di ieri. 37.411 i tamponi processati. Il tasso di positività sale vertiginosamente, dal 7,2% al 17,7%.

L’isola si trova al settimo posto per contagi tra le regioni italiane, mentre in testa c’è la Lombardia con 12.518.

Gli attuali positivi sono 225.505, 512 in meno rispetto al dato di lunedì. A contribuire al calo è il numero dei guariti del giorno, che sono ben 7.958.

Crescono purtroppo anche i decessi e superano quota 10.000 in Sicilia da inizio pandemia. Sono 31 le vittime si oggi, contro le 8 di ieri: il totale sale a 10.026.

In salita anche i ricoveri ospedalieri. 1.040 i ricoverati registrati oggi, con 21 casi in più rispetto a lunedì. Di questi 982 (+23) sono degenti dei reparti ordinari, mentre 58 sono i ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto al dato precedente, con 4 ricoveri nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le singole province è Palermo a registrare il maggior numero dei casi del giorno, 1.802, seguita da Catania con 1.062 e Messina 999. Seguono Agrigento con 867 e Trapani con 807. Numeri in crescita anche a Ragusa e Siracusa, rispettivamente con 643 e 623 casi; poi Caltanissetta 539 ed infine Enna con 135 nuovi contagi.

In Italia:

99.457 i nuovi contagi di oggi in tutta la Penisola, in netto aumento rispetto ai 30.000 di ieri e sale anche il numero delle vittime, che sono 177, contro le 95 di lunedì.