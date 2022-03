Covid – Oggi in Sicilia 6.726 nuovi casi, di cui 1.564 nel messinese. L’Italia sfiora i 100mila contagi

Dopo il calo fisiologico del lunedì, casi e tamponi tornano a salire in calo in tutta Italia. Sono 6.726 i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Sicilia oggi, martedì 22 marzo, a fronte di 36.163 tamponi processati (ieri erano stati 2.798 con 19.625 tamponi). In virtù di questi dati schizza di nuovo in alto il tasso di positività, che passa dal 14.2% al 18,6% di oggi.

L’isola scende al settimo posto per nuovi contagi tra le regioni, mentre in testa c’è la Puglia con 12.007, seguita da Lombardia e Lazio (con 11.378 e 11.172). In lieve calo, invece il numero degli attuali positivi, che ora sono 237.789. A contribuire il boom di guariti nelle ultime 24 ore: ben 8.271.

In alto, purtroppo, anche il dato relativo ai decessi: 30 le vittime registrate nel bollettino del 22 marzo (ieri erano 8), che portano il totale dei decessi in Sicilia da inizio pandemia a 9.898.

In crescita anche i dati ospedalieri: sono 1.005 (24 in più) i ricoverati totali nell’isola. Di 59 in terapia intensiva (nessuna variazione, con 6 ingressi del giorno).

Tra le province in testa Messina con 1.564 nuovi casi del giorno, seguita da Palermo e Agrigento (rispettivamente con 1.452 e 1.014 casi). Numeri a tre cifre per le altre province: 824 contagi a Catania, 675 a Siracusa, 651 a Ragusa, 624 a Trapani, 529 a Caltanissetta e 268 ad Enna.

In Italia

Si tornano a sfiorare i centomila casi in un giorno nella nostra nazione: sono stati 96.365 i nuovi casi di positività (ieri 32.573). Nelle ultime 24 ore purtroppo si sono registrati altri 197 decessi (ieri 119) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 158.101.